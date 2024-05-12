Врач назвал три дешевых продукта, которые должны быть на каждом столе

Кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия объяснила, как поддержать печень в нормальном состоянии. Особенно часто пациенты задаются таким вопросом при приеме статинов и других препаратов.

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Врач опубликовала в своем телеграм-канале список из самых полезных продуктов - как для для очищения печени, так и в целом для поддержания нормальной работы органа.

Печень выполняет в организме множество функций. Например, расщепляет питательные вещества, обеспечивает процессы обмена белков и аминокислот, производит желчь, холестерин (превращая избыток последнего в желчные кислоты и выводя их из организма), запасает витамины, железо, гормоны и так далее.

Для печени полезны все виды крестоцветных овощей, отметила врач. Причем для блюд подойдет самая обычная капуста.

Также в списке доступных и полезных продуктов - чеснок и свекла. Последняя снижает воспаление, улучшает выведение желчи.

Кстати, не стоит выбрасывать листья свеклы.

"Они содержат самое большое количество калия из всех продуктов", - пишет Ольга Бокерия.

Есть в списке врача и богатая белком, а также полезными жирами пища. Важный продукт для печени - яйца. В них много холина, который помогает регулировать холестерин.

Также в списке все виды жирной рыбы, лимон (снижает воспаление, удаляет жир с печени).