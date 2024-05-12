Врач рассказал, что делать при переедании

Гастроэнтеролог Кашух: если вы переели, пора встать из-за стола и подвигаться. Длинные выходные — это череда застолий и встреч с близкими. Когда стол ломится от вкусностей, сложно не переесть. В праздничный ужин вы можете превысить норму по калориям в разы, и тогда чувство переполненного желудка, тяжесть, отрыжка и сонливость не заставят себя ждать. Рассказываем, что предпринять, если вы всё-таки переели.

© unsplash

Опасно ли переедание

Однократное переедание никакой опасности для здоровья не несёт, другое дело — постоянное превышение разумных лимитов. Такая привычка может негативно сказаться на организме, предупредила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Организм просто перестанет распознавать сигналы насыщения, а дискомфорт после излишков пищи станет нормальным и комфортным состоянием. В результате всё это приведёт к лишнему весу, болезням сердца и сахарному диабету.

Что делать, если переел

Врач посоветовала для начала подвигаться. Нужно встать из-за стола и либо прогуляться, либо помочь с уборкой на кухне. Активные танцы могут только усилить дискомфорт, так что с ними торопиться не стоит, сообщил E1.ru.

Можно также попить воды. А ещё не стоит сразу ложиться спать — подождите пару-тройку часов. Этого времени хватит, чтобы еда ушла в тонкий кишечник, а вас не мучила изжога и кислый привкус во рту.

На будущее медик посоветовала есть медленно, так как мозг подаёт сигнал о насыщении только через 20 минут после еды.

Как избежать отравления

Во время больших застолий велик риск не только переесть, но ещё и отравиться. Тут важно помнить о правиле 2 часов. Именно столько блюда можно без рисков для здоровья держать вне холодильника. Готовую еду в холодильнике тоже не стоит хранить неделю — не больше 3 дней.

Для салатов, мяса, рыбы, морепродуктов и яиц срок ещё короче — не более 12 часов. Салаты с заправкой хранятся в два-три раза меньше.

На майские праздники коронное блюдо для почти любого стола — шашлык. Здесь «Секрет» рассказал, как не уехать в больницу после такой посиделки.