Названа фатальная ошибка тех, кто ест после 18:00

Все мы отлично знаем широко распространенное выражение "нельзя есть после шести". Наверное, миф о том, что нельзя употреблять пищу после 18:00, не развенчал в интернете разве что ленивый. Но так ли это на самом деле? О том, какие нюансы нужно учитывать, собираясь поужинать вечером, и как это повлияет на наше здоровье, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

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"Поздние приемы пищи не очень хорошая идея сразу по двум причинам. Во-первых, в вечернее время есть риск съесть больше, чем получится потратить. А все "лишнее", как нетрудно догадаться, организмом будет запасаться", - говорит врач-невролог, доцент кафедры хирургических болезней медицинского факультета Университета "Синергия" Александра Москвичева.

Во-вторых, продолжает эксперт, в вечернее время, подчиняясь биологическим ритмам, организм в принципе снижает обменные процессы. Таким образом, желудочно-кишечный тракт может просто не успеть переработать все съеденное, следствием чего утром станет ощущение дискомфорта и тяжести в животе.

"Но, безусловно, демонизация именно значения 18:00 на циферблате избыточна, последнее время это все чаще становится поводом для шуток. Диетологи советуют ужинать не позже, чем за 4 часа до предполагаемого отхода ко сну", - отмечает Москвичева.

По мнению превентивного врача-диетолога, эксперта по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрия Семирядова, конкретно на снижение или набор веса время потребления пищи влиять не будет. В этом контексте важно лишь то, сколько вы тратите и потребляете калорий в среднем в день (и, соответственно, в неделю/месяц и т. д.). Организму все равно, когда вы съедите пищу. Если у него появляется избыток энергии - он ее "отложит" про запас (набор веса), если энергии не хватает - из запасов ее возьмет (снижение веса).

"К сожалению, многие "горе-фитнес-гуру" из интернета не видят разницы между целью снизить вес и целью стать/остаться здоровым, а потому занимаются откровенным вредительством, заявляя: "Есть можно когда угодно, хоть ночью, ведь главное - калории", "Сахар и молочку можно всем, главное - калории", "Ешь сладости хоть каждый день, главное - уложись в калорийность", - рассуждает Семирядов.

Эти новоиспеченные "фитнес-нутрициологи" дают такие советы своим клиентам, которым действительно удается снизить вес. И, в силу отсутствия медицинского образования и по неопытности, они начинают "верить в себя" и думают, что так можно всем, распространяя вредные советы в соцсетях.

"Их фатальная ошибка в том, что они работают со здоровыми людьми (ведь в спортзал больные не ходят) и не видят нездоровых пациентов, которых видят врачи. А грамотные доктора прекрасно понимают, что у тех же молочных продуктов и сахара множество противопоказаний, особенно по состоянию желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), наличию скрытых аллергий, уровня глюкозы/инсулина или выраженной пищевой зависимости от сладкого", - подчеркивает Семирядов.

Тот же принцип верен и для поздних приемов пищи, говорит врач-диетолог. У здоровых людей поздний обильный ужин может ухудшать качество сна, так как легким становится тяжелее работать. При этом небольшой перекус допустим.

"Но основная проблема состоит в том, что около 80% людей имеют жалобы на ЖКТ, а им поздний ужин (менее чем за 2-3 часа до отхода ко сну - прим. "РГ") в принципе противопоказан, поскольку он может усилить изжогу или нарушения микрофлоры кишечника (процессы гниения/метеоризм). Людям даже с небольшим повышением уровня глюкозы или инсулина в крови поздний ужин точно поднимет уровень сахара утром. Запомните: многое из того, что никак не мешает похудению, может еще как мешать вам быть здоровым человеком", - предупреждает Семирядов.

Подводя итог, врач-диетолог сказал, что есть после 18:00 вполне допустимо, но после 20-21 часа - большинству все же не стоит.

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