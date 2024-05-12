Два недорогих продукта, которые продлевают жизнь

Диетолог Дэн Бюттнер провел несколько десятилетий, изучая долгожителей и особенности их питания. Во время своего исследования он выявил два продукта, которые на самом деле могут продлить жизнь. Внимание, никаких экзотических суперфудов, все очень просто и достаточно доступно. Как передает Daily Mail, за долголетие, по мнению специалиста, отвечают черная фасоль и грецкие орехи.

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Дело в том, что они содержат много клетчатки, которая способна уменьшить воспаление в кишечнике и даже снизить риск таких смертельных заболеваний, как рак. Кроме того, за счет высокого содержания белка переесть фасоли и орехов вряд ли получится — а это, в свою очередь, поможет снизить риски диабета и других заболеваний, связанных с ожирением.

В пользу ежедневного употребления фасоли говорят и научные исследования, которые цитирует доктор Бюттнер. Так, в 2004 году опрос нескольких сотен пожилых жителей Японии, Швеции и Греции показал, что люди, которые ели больше бобов, жили дольше — с семипроцентным снижением риска смертности на каждые 20 граммов потребляемых бобов. А исследование 2016 года продемонстрировало, что употребление чашки фасоли в день приводит к потере веса, что также положительно влияет на продолжительность жизни.

Ну а теперь от теории переходим к практике. В день Бюттнер рекомендует съедать банку черной фасоли и горсть грецких орехов. Впрочем, как отмечает диетолог, для здоровья будет полезно регулярное употребление любых орехов или бобов. В пользу грецких орехов говорит тот факт, что они особенно богаты линолевой и другими Омега-3 кислотами, которые ученые связывают со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, настоящие продукты-чемпионы — теперь уж точно добавляем их в свой рацион!