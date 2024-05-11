Названы четыре богатых магнием продукта для улучшения сна и здоровья сердца

Эксперты назвали четыре богатых магнием продукта для улучшения сна и здоровья сердца
Магний необходим для синтеза белка, функционировании мышц и нервов, производства энергии. Этот макроэлемент улучшает здоровье сердца, качество сна и даже помогает уменьшить симптомы головных болей и мигреней.
Эксперты по питанию отмечают, что магний необходимо получать из продуктов, а не из добавок. Дело в том, что минерал из пищи усваивается организмом лучше.
Специалисты назвали четырёх богатых магнием продуктов, которые стоит добавить в свой рацион:
- орехи и семена, особенно миндаль, кешью и арахис, семена тыквы;
- рыба, например, лосось;
- бананы (в среднем фрукте содержится 37 мг минерала);
- бобовые, в частности, фасоль (до 86 мг на порцию).