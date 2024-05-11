$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Эксперты назвали четыре богатых магнием продукта для улучшения сна и здоровья сердца

Магний необходим для синтеза белка, функционировании мышц и нервов, производства энергии. Этот макроэлемент улучшает здоровье сердца, качество сна и даже помогает уменьшить симптомы головных болей и мигреней.

Названы четыре богатых магнием продукта для улучшения сна и здоровья сердца
© ISTOCKPHOTO.COM/HAZAL AK

Эксперты по питанию отмечают, что магний необходимо получать из продуктов, а не из добавок. Дело в том, что минерал из пищи усваивается организмом лучше.

Специалисты назвали четырёх богатых магнием продуктов, которые стоит добавить в свой рацион:

  • орехи и семена, особенно миндаль, кешью и арахис, семена тыквы;
  • рыба, например, лосось;
  • бананы (в среднем фрукте содержится 37 мг минерала);
  • бобовые, в частности, фасоль (до 86 мг на порцию).
ЗОЖ