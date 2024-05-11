Названы четыре богатых магнием продукта для улучшения сна и здоровья сердца

Магний необходим для синтеза белка, функционировании мышц и нервов, производства энергии. Этот макроэлемент улучшает здоровье сердца, качество сна и даже помогает уменьшить симптомы головных болей и мигреней.

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Эксперты по питанию отмечают, что магний необходимо получать из продуктов, а не из добавок. Дело в том, что минерал из пищи усваивается организмом лучше.

Специалисты назвали четырёх богатых магнием продуктов, которые стоит добавить в свой рацион: