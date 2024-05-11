Назван возраст, в котором нужно отказаться от алкоголя

Людям старше 65 лет следует отказаться от алкоголя, чтобы отсрочить болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает Wales Online.

По данным исследований, чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Полный отказ от спиртного может помочь отсрочить наступление деменции. Это связано с тем, что он напрямую повреждает нервные клетки мозга. При этом уменьшается объем белого вещества, из-за чего нарушается нормальная работа органа.

Другие важные аспекты профилактики деменции включают управление стрессом, правильное питание, отказ от курения, регулярные физические и умственные нагрузки, а также контроль артериального давления, уровня холестерина в крови и веса.

До этого врач рассказал, что в фазе глубокого сна мозг очищается от отходов. Это снижает риск развития деменции. Более длительному глубокому сну способствуют: физическое утомление в течение дня, четкий режим ночного отдыха, прохлада и темнота в комнате, а также отказ от гаджетов перед сном.