$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Wales Online: людям старше 65 нужно отказаться от алкоголя из-за риска деменции

Людям старше 65 лет следует отказаться от алкоголя, чтобы отсрочить болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает Wales Online.

Назван возраст, в котором нужно отказаться от алкоголя
© РИА Новости

По данным исследований, чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Полный отказ от спиртного может помочь отсрочить наступление деменции. Это связано с тем, что он напрямую повреждает нервные клетки мозга. При этом уменьшается объем белого вещества, из-за чего нарушается нормальная работа органа.

Другие важные аспекты профилактики деменции включают управление стрессом, правильное питание, отказ от курения, регулярные физические и умственные нагрузки, а также контроль артериального давления, уровня холестерина в крови и веса.

До этого врач рассказал, что в фазе глубокого сна мозг очищается от отходов. Это снижает риск развития деменции. Более длительному глубокому сну способствуют: физическое утомление в течение дня, четкий режим ночного отдыха, прохлада и темнота в комнате, а также отказ от гаджетов перед сном.

ЗОЖ
Главное о здоровье
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости