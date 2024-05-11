Нарколог назвал срок жизни курильщика

Курение сигарет сокращает жизнь на 7–15 лет. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава Московской области, врач психиатр-нарколог Виталий Холдин.

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«Курение способствует быстрому прогрессированию заболевания, учащает приступы, а также ослабляет действие лекарственных ингаляторов, снижая эффект от лечения», — приводит мнение эксперта издание «МедЗдрав.Info» со ссылкой на пресс-службу столичного депздрава.

Кроме того, вредная привычка провоцирует появление различных заболеваний, в том числе онкологии и бронхиальной астмы, отметил он.

Следует не только бросить курить, но и следить за влажностью воздуха дома, отметил он.