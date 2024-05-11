Диетолог раскрыла, кому можно есть сало каждый день

В сале содержатся полезные жиры и олеиновая кислота, которые помогают уменьшить уровень «плохого» холестерина ЛПНП, заявила диетолог Мария Иванова. По ее словам, этот продукт каждый день можно употреблять тем, у кого есть риски сердечно-сосудистых заболеваний, высокая утомляемость и повышенный уровень триглицеридов, пишет Priamurmedia.ru.

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Диетолог отметила, что многие считают сало только источником жира и холестерина, но на самом деле в нем множество полезных веществ, включая витамины А, D и Е. Однако продукт следует употреблять в умеренных количествах — от 30 до 50 граммов в день.

Сало рекомендуется есть тем, у кого в организме недостаточно «хорошего» холестерина ЛПВП, а также тем, кто ощущает усталость, слабость и недостаток энергии. Не стоит есть данный продукт тем, кто страдает от проблем с желчным пузырем или заболеваниями печени. В любом случае, следует проконсультироваться со специалистом прежде, чем включить сало в регулярный рацион, заключила диетолог.

Ранее врач Дэн Бюттнер рекомендовал добавить в рацион черную фасоль и грецкие орехи, поскольку они способны значительно продлить жизнь. Он добавил, что пришел к такому выводу после десятилетий наблюдений за образом жизни и питания самых долгоживущих людей в мире.