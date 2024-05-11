Экстремальные нагрузки могут продлить жизнь. Но это не точно

Учёные: бегуны на короткие дистанции живут на 5 лет дольше обычных людей. Канадские специалисты сосредоточили внимание на спринтерах, которые могут преодолеть 1609 м всего за 4 минуты. Результаты исследования появились в медицинском издании British Journal of Sports Medicine (BJSM). Они противоречат предыдущим выводам учёных о том, что интенсивные нагрузки приводят к проблемам с сердцем, которые, наоборот, приближают дату смерти.

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Как проходило исследование

Учёные из Университета Альберты в Канаде проанализировали данные о 200 бегунах-спринтерах, которые установили рекорды в 1954–1974 годах. Их состояние здоровья и продолжительность жизни сравнили с аналогичными показателями нетренированных людей. К моменту исследования 30% из первой группы уже умерли.

Результаты

Оказалось, что бегуны жили в среднем на 4 года и 8 месяцев дольше. Учёные предположили, что бег помогает улучшить кровообращение, поддержать здоровье сердца и иммунной системы, а также предотвратить рак и избежать диабета и ожирения.

В чём несоответствие

Есть исследования, которые указывают на вред таких интенсивных нагрузок. Например, что они плохо влияют на сердце и, соответственно, могут привести к более ранней смерти. В современности именно сердечно-сосудистые заболевания — основная причина летальных исходов людей по всему миру, считает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее учёные выяснили, что сидячий образ жизни у детей приводит к гипертрофии сердца.