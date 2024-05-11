Какие физические упражнения можно выполнять «между делом»

Многие жалуются на то, что в их жизни нет времени на спорт и походы в зал. Это действительно проблема современного ритма жизни. Однако можно внедрить в повседневную рутину простые упражнения, которые выполняются "мимоходом", несколько раз в день, во время каких-то других занятий. О том, как это сделать, рассказала "Российской газете" руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина.

"Разбудим тело"

Есть прекрасное упражнение, которое помогает разбудить тело и укрепить мышцы ног, отмечает эксперт. Лежа в кровати, начинайте дотягивать мышцы ног по всей длине от бедра до пальцев ног. То есть максимально напрягайте мышцы (они могут даже немного трястись - это нормально). Удерживать такое напряжение нужно несколько секунд, затем полностью расслабиться.

"Повторить это упражнение нужно несколько раз: максимально напрягайте и снова расслабляйте", - советует Бахтурина.

Приведем себя в тонус

Очень полезная привычка, которую можно внедрить, чтобы поддерживать тело в тонусе - подъем по лестнице.

Эксперт рекомендует каждый раз, когда видите на своем пути лестницу, подниматься по ней непривычным способом - не с носка, а с пятки.

"Движения должны быть осознанными: таким образом, вы будете включать в работу ягодицы. Аккуратно ставьте пятку на ступеньку и за счет той ноги, которая стоит спереди, переносите вес тела на нее и передвигайтесь на следующую ступеньку. Таким образом, пройдя несколько этажей, почувствуете, как включатся в работу ягодицы", - отмечает Бахтурина.

Позаботимся о позвоночнике

Упражнение на спину, а именно на грудной отдел позвоночника. Это особенно актуально для тех, у кого "сидячая" работа: оно работает на мобильность позвоночника.

Оно максимально простое: уберите руки за голову в замок, на выдохе округляйте позвоночник, локти уходят вперед, подбородок к груди. На вдох раскрываетесь: голова чуть-чуть отходит назад, но при этом не запрокидывается, лопатки соединяйте, грудной отдел выводите вперед. Повторите несколько раз: с выдохом округляетесь, на вдох раскрываете грудной отдел. Далее эксперт советует подключить прокручивания грудного отдела позвоночника. Повернитесь в одну сторону и возвращаетесь в исходное положение, в другую сторону - возвращайтесь.

Укрепим мышцы ног

Следующее полезное упражнение для мышц ног.

"Оно особенно актуально для девушек, которые любят ходить на каблуках. На балетном языке упражнение называется "Relevé", то есть подъемы на носки. Оно работает на укрепление мышц стоп и голени, а также снимает общую усталость с ног. Тем, кто сталкивается с проблемой, когда судорогой сводит ноги в течении дня, данное упражнение также поможет", - говорит Бахтурина.

Когда вы варите себе кофе или краситесь, собираясь на работу, выполняйте простые подъемы на полупальцы (на носочки). Отрывайте пятки от пола, колени подтянуты, макушкой максимально тянитесь наверх, ноги максимально подтянуты, напряжены, животик подтягиваем, ягодицы держим в тонусе. Повторите восемь - шестнадцать раз и несколько раз в день.

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"Более того: плохо переваренная еда не просто затрудняет пищеварение - её остатки вызывают процессы гниения в органах ЖКТ", - добавила Шпак.

Теория комбинирования продуктов основана на особенностях работы органов желудочно-кишечного тракта.