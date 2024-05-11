Врач в США назвал два доступных продукта, продлевающих жизнь

Исследователь, изучающий 100-летних людей, выявил два продукта, которые могут продлить жизнь человека. Дэн Бюттнер провел десятилетия, анализируя рацион питания самых долгоживущих людей в мире, проживающих в так называемых "голубых зонах долголетия", чтобы раскрыть их секреты.

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Его исследование показало, что два продукта, доступные в продуктовых магазинах, являются основными у долгожителей: черная фасоль и грецкие орехи. Он рекомендовал съедать чашечку черной фасоли в день, чтобы продлить жизнь, а грецких орехов - горстку также ежедневно, сообщает Business Insider.

И фасоль, и грецкие орехи содержат много клетчатки, которая может уменьшить воспаление в кишечнике, снижая риск таких смертельных заболеваний, как рак. Они также богаты белком, который может снизить тягу к еде, уменьшить риск переедания, которое может привести к ожирению и связано с множеством состояний, сокращающих жизнь, включая болезни сердца и диабет. Что касается грецких орехов, то они являются основным источником линолевой кислоты и жирных кислот Омега-3, которые также связаны с более низким риском сердечных заболеваний и увеличением продолжительности жизни. Другие орехи не содержат этих питательных веществ в таких больших количествах.

В пользу фасоли он указал на исследование 2004 года, в ходе которого были опрошены сотни пожилых любителей фасоли, живущих в "голубых зонах" Японии, Швеции и Греции. Люди, которые ели больше бобов, жили дольше - с семипроцентным снижением риска смертности на каждые 20 грамм ежедневно потребляемых бобов. Исследование 2016 года показало, что употребление небольшой чашки фасоли в день приводит к потере веса, что связано с меньшим риском возникновения многочисленных состояний, сокращающих жизнь, таких как болезни сердца.