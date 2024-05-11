Врачи в США рассказали о способе заснуть без снотворного

Эксперты по сну поделились своим мнением о нетрадиционном пути к спокойным ночам: техника засыпания с использованием букв алфавита не нова, но в последние недели она активно распространяется в социальных сетях, сообщает Fox News.

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Вот как это работает: желающий спать выбирает категорию - будь то названия овощей, фруктов, песен, городов, мест отдыха или что-то еще, что ему нравится, а затем придумывает что-то для каждой буквы алфавита. Например, если категория - цвета, A может быть аквамарином, Б - белым, C - синим и так далее. Идея состоит в том, что со временем упражнение усыпит человека, так что он не дойдет до конца алфавита и заснет, отметили врачи.

Американский эксперт по сну Джефф Кан отметил, что "метод алфавита" не изучался, но он, вероятно, работает, отвлекая внимание человека от невозможности заснуть.

"Вы не можете заставить себя заснуть, и мысли о засыпании или о том, что вы не можете заснуть, только откладывают сон", - сказал он.

Доктор Челси Роршайб, нейробиолог и специалист по сну из Нью-Йорка, отметила, что многие люди испытывают гиперактивное состояние, когда думают о том, как заснуть. Это затрудняет расслабление мозга и тела, что приводит к бессоннице и плохому качеству сна.

"Использование букв алфавита заставляет вас перестать сосредотачиваться на стимулирующих или стрессовых мыслях, что успокаивает вашу мозговую активность и помогает мозгу войти в первую стадию сна", - рассказала она в интервью телеканалу.

По ее словам, другие альтернативы включают медитацию и упражнения по глубокому дыханию, которые направлены не только на успокоение ума, но и на замедление сердечного ритма и дыхания, что облегчает засыпание. Если ни один из этих методов не оказался эффективным, врач рекомендует встать с постели и пойти в другое тихое, затемненное место и заняться расслабляющим занятием, например, почитать или послушать музыку, пока вы не почувствуете сонливость. Общие рекомендации врачей по здоровому сну также включают в себя соблюдение регулярного графика сна, отказ от кофеина за 12 часов до сна, отказ от позднего приема пищи и алкоголя, получение солнечного света каждое утро - и поддержание в спальне как можно более прохладной, темной и тихой атмосферы перед сном.