Специалисты по сну назвали вещь, которую никогда не делают в постели

Врачи-сомнологи твердят все как один — кровать только для сна и близости, любые другие привычки могут испортить вам не только следующую ночь, но и день. Но если фанатов есть и работать в постели не так уж много, кое-что в спальне делают практически все: проверяют сообщения после пробуждения и просматривают соцсети перед сном — такой думскроллинг может продолжаться часами.

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По мнению экспертов, хороший ночной сон начинается с правильного утра — и идеальным вариантом будет встать с кровати сразу после пробуждения.

«Когда я просыпаюсь, я сразу же встаю с постели и иду в другое место в своем доме. Это помогает поддерживать мозгу ассоциацию о том, что спальня — это всего лишь место отдыха, что способствует качественному сну», — объяснила в беседе с NY Post нейробиолог Челси Роршайб.

Для привычки «зависать» в телефоне лежа в постели с партнером даже изобрели специальный термин — фаббинг. Он может расстроить не только циркадные ритмы, но и отношения с партнером.