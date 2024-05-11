Фитнес-тренер рассказал об эффективности метода «10 тысяч шагов в день»

Многие слышали, что человеку желательно проходить около 10 тысяч шагов в день, чтобы быть в тонусе и влиять на вес. А некоторые люди даже следят за показаниями шагомеров, встроенных в наручные или карманные гаджеты.

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"Однако если речь идет о перемещении человека по офису или дому в течение дня, то такая ходьба не даст нужной активности", - говорит Валентин Севостьянов, тренер-эксперт клуба Surf Brothers Сколково.

При этом даже непродолжительная - до 15 минут - ходьба на месте, при определенных условиях, может быть весьма эффективной.

"В качестве наилучшего источника активности, оптимального варианта улучшения метаболизма подойдет ходьба на месте: от умеренной до интенсивной. Важно, что ее интенсивность нужно повышать по мере подготовки органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, - отмечает Севостьянов. - При этом полезная активность - это работа по всем параметрам и паттернам движения ходьбы, когда работают суставы и мышцы".

Еще один вариант полезной и простой активности - это прыжки на месте: с отрывом стоп от пола или легкие подъемы на мысках.

"Все зависит от изначальной подготовки человека. Если у него избыточный вес более 20 килограммов, то подойдут легкая ходьба и легкие прыжки, это поможет улучшить лимфоток, получить умеренную кардионагрузку, ускорить метаболизм", - говорит тренер.

Для ходьбы на месте или прыжков не нужно много места, это можно делать в любых условиях, но пригодится зеркало, чтобы отслеживать включенность суставов ног и рук.

"Все должно быть в спиральной динамике - это основа нашей генетики, ДНК выглядит как спираль, и наше тело работает как спираль - особенно во время ходьбы, то есть все суставы повторяют движение спиралеобразное, мы должны вращать суставами, при ходьбе работают плечи, бедра и вся мускулатура", - советует Валентин Севостьянов.

Постепенно можно увеличить интенсивность ходьбы. Результат будет заметен уже через две недели - при условии соблюдения норм в питании. Чрезмерно калорийный рацион 15-минутная активность не компенсирует.