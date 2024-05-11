Врач озвучила опасность монодиет

Монодиеты, ограничивающие суточный рацион одним или двумя продуктами, а также интервальное голодание не рекомендуются в долгосрочной перспективе.

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"Это не должны быть диеты с экстремально низким содержанием килокалорий - не менее 900 в день. Плюс монодиеты, конечно, здоровья не добавят, потому что они также не сбалансированы по всем питательным элементам. То есть они будут содержать что-то одно: либо это будет белковая диета, с отказом от углеводов, либо гречневая, это только углеводы, либо кефирная и так далее. Все монодиеты не рекомендуемы в долгосрочной перспективе", - заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

При этом, как подчеркнула экперт, человек должен потреблять не ниже 900 калорий ежедневно.

"Здоровый рацион должен содержать белки, жиры, углеводы и не быть экстремально низкокалорийным: не менее 900 калорий в день. Сейчас достаточно часто используются диеты с низким содержанием калорий. Если мы хотим, чтобы наш организм дольше оставался молодым и здоровым, мы должны потреблять не менее 900 калорий ежедневно", - уточнила врач.

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