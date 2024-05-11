Эксперт дал советы при магнитной буре

Людям следует отказаться от кофе и алкоголя, а также снизить нагрузки на организм в период магнитной бури, которая ожидается в субботу. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями, сообщил ТАСС кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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Накануне издание РБК сообщило со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН, что впервые за 20 лет на Земле может произойти магнитная буря высшего уровня.

"Самое главное, самый первый шаг - снизить нагрузку, снизить [нервную] стимуляцию: кофе, чай. Всевозможные напитки, алкоголь, курение - это все в этот день надо снизить, это факторы, влияющие на организм не положительным образом. <...> Нужно снизить нагрузки, больше отдыхать, если попадает [буря] на рабочий день, то проводим рабочий день спокойно, не перегружаемся какими-то серьезными перегрузками", - порекомендовал Кондрахин.

Кардиолог подчеркнул, что здоровые люди могут чувствовать некоторую усталость и дискомфорт, но симптомы не будут особо заметны.

"А человек, который болеет, у которого заболевания сердечно-сосудистой системы, легочные, хронические заболевания, здесь возможны напряжения, <...> дополнительная нагрузка на организм, и он может не справиться и не подстроиться, могут быть проблемы", - разъяснил эксперт.

Он отметил, что у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы возможен дискомфорт, повышение давления или наоборот его падение. Также он подчеркнул, что магнитная буря будет дополнительным, но не основным и доминирующим фактором влияния на организм.