Эндокринолог раскрыла, какой витамин омолодит кожу и повысит настроение

Тусклые волосы, бледное лицо и уныние — такие признаки могут появиться, если не следить за количеством витамина D в организме. Он важен для красоты работоспособности, заявила диетолог, эндокринолог Анна Луговская.

«Он влияет на психоэмоциональное состояние человека — люди с дефицитом витамина D чаще страдают от депрессии… Он нужен в качестве профилактики депрессии, для снижения тревожности. От его количества зависит структура волос и кожи», — рассказала Анна Луговская «Известиям».

При дефиците витамина D повышается риск развития аутоиммунных заболеваний. Он также участвует в фосфорно-кальциевом обмене, без него кости легко деформируются, может развиться рахит, также остеопороз. Без витамина D немыслима регуляция процессов обмена веществ. Его прием положительно влияет на наш иммунитет и помогает противостоять ОРВИ, COVID-19 и микобактериям туберкулеза. Он играет важную роль в регуляции артериального давления.

Прекращать принимать витамине D не стоит даже летом. Работающие люди проводят мало времени на солнце, зато много в кондиционированном помещении. На пляже пользуются солнцезащитными кремами, которые блокируют синтез витамина.

Врач-косметолог, научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо ранее назвала витамин, дефицит которого приводит к ожирению и онкологии. Исследования подтверждают, что дефицит витамина D также может провоцировать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных болезней и даже рака, говорит специалист.