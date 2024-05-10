Какие травы способствуют похудению

Если нет силы воли, чтобы отказаться от вредной еды, можно попробовать худеть, заменив обычный чай на травяной.

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Эксперты издания «Кубанские новости» рассказали россиянам, какие лекарственные травы можно заваривать и пить, чтобы сбросить лишние килограммы.

В частности, снизить аппетит и улучшить пищеварение, способствуя тем самым похудению, поможет зелёный чай. Он содержит большое количество полифенолов, катехинов и антиоксидантов, которые помогают ускорить обмен веществ и сжигание жира.

«Чашка зелёного чая перед тренировкой может увеличить количество калорий, сжигаемых во время физической активности», – уверяют специалисты.

Улучшить пищеварение, снизить аппетит и сжечь излишние жиры поможет также отвар из мяты, которая известна своим успокаивающим эффектом на желудок и пищеварительную систему.

Ещё одно лекарственное растение, которое может помочь в похудении – это кориандр. Он содержит витамин С, магний и фосфор, а они способствуют улучшению обмена веществ и пищеварения.

«Чашка чая с добавлением кориандра после еды может помочь сжигать жиры быстрее», – пояснили эксперты.

Куркума – это специя, которая известна своими противовоспалительными свойствами. Но и она, как утверждают специалисты, может помочь в похудении.

По словам медиков, активный компонент куркумина способствует ускоренному обмену веществ, а также снижает образование новых жировых клеток. Поэтому заваривание куркумы и её употребление как чая окажет содействие в борьбе с лишним весом.

Полезным для тех, кто хочет похудеть, может быть и имбирь, он содержит активные компоненты, такие как гингеролы, которые помогают ускорить обмен веществ, сжигать жиры и снижать аппетит.

Также снижает аппетит и сжигает излишние жиры овсянка – зерновой продукт, богатый пищевыми волокнами и другими полезными веществами.

«Употребление овсянки помогает улучшить пищеварение, удовлетворить ощущение голода на длительное время и контролировать уровень сахара в крови. Просто заварите столовую ложку овсянки в кипятке и выпейте перед едой для достижения наилучшего результата», – советуют специалисты.

И, наконец, шиповник. Это ягода, богатая витамином С и другими питательными веществами, помогает активизировать обмен веществ и улучшить пищеварение.

«Заваривание шиповника и его употребление может помочь снизить аппетит и сжечь излишние жиры, что способствует похудению», – резюмировали эксперты.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», россиянам рассказали, почему опасно начинать худеть и садиться на диету весной.