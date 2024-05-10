Россиянам рассказали, какие травы способствуют похудению
Если нет силы воли, чтобы отказаться от вредной еды, можно попробовать худеть, заменив обычный чай на травяной.
Эксперты издания «Кубанские новости» рассказали россиянам, какие лекарственные травы можно заваривать и пить, чтобы сбросить лишние килограммы.
В частности, снизить аппетит и улучшить пищеварение, способствуя тем самым похудению, поможет зелёный чай. Он содержит большое количество полифенолов, катехинов и антиоксидантов, которые помогают ускорить обмен веществ и сжигание жира.
«Чашка зелёного чая перед тренировкой может увеличить количество калорий, сжигаемых во время физической активности», – уверяют специалисты.
Улучшить пищеварение, снизить аппетит и сжечь излишние жиры поможет также отвар из мяты, которая известна своим успокаивающим эффектом на желудок и пищеварительную систему.
Ещё одно лекарственное растение, которое может помочь в похудении – это кориандр. Он содержит витамин С, магний и фосфор, а они способствуют улучшению обмена веществ и пищеварения.
«Чашка чая с добавлением кориандра после еды может помочь сжигать жиры быстрее», – пояснили эксперты.
Куркума – это специя, которая известна своими противовоспалительными свойствами. Но и она, как утверждают специалисты, может помочь в похудении.
По словам медиков, активный компонент куркумина способствует ускоренному обмену веществ, а также снижает образование новых жировых клеток. Поэтому заваривание куркумы и её употребление как чая окажет содействие в борьбе с лишним весом.
Полезным для тех, кто хочет похудеть, может быть и имбирь, он содержит активные компоненты, такие как гингеролы, которые помогают ускорить обмен веществ, сжигать жиры и снижать аппетит.
Также снижает аппетит и сжигает излишние жиры овсянка – зерновой продукт, богатый пищевыми волокнами и другими полезными веществами.
«Употребление овсянки помогает улучшить пищеварение, удовлетворить ощущение голода на длительное время и контролировать уровень сахара в крови. Просто заварите столовую ложку овсянки в кипятке и выпейте перед едой для достижения наилучшего результата», – советуют специалисты.
И, наконец, шиповник. Это ягода, богатая витамином С и другими питательными веществами, помогает активизировать обмен веществ и улучшить пищеварение.
«Заваривание шиповника и его употребление может помочь снизить аппетит и сжечь излишние жиры, что способствует похудению», – резюмировали эксперты.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», россиянам рассказали, почему опасно начинать худеть и садиться на диету весной.