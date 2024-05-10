Похудение и улучшение кровообращения: как ходьба оздоравливает организм

Специалисты Министерства здравоохранения Самарской области рассказали, как пешие прогулки снижают риски развития онкозаболеваний, нарушений в работе сердца и сосудов, органов дыхания и эндокринной системы.

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Ходьба является профилактикой сахарного диабета. Также она прекрасно действует на органы дыхания и кровообращения.

А для некоторых людей - это единственный безопасный вид активности. Например, для людей с очень большой массой тела.

Врачи советуют в среднем ходить 10 тысяч шагов в день. Нужно концентрироваться на темпе и затраченном времени.

Для тех, кто хочет похудеть, нужно увеличить нагрузку. При этом важно помнить о правильном питании и контроле пульса. Медики предупреждают, если тяжело, то можно начинать с 5 тысяч шагов в день.

Ранее диетолог-эндокринолог дал рекомендации по настройке организма на похудение.