Богатый питательный состав: эксперты рассказали о пользе одуванчика для здоровья

Растение используют в медицине, косметологии, а также для приготовления различных блюд.

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Одуванчики часто воспринимают как сорняки, но они обладают множеством полезных свойств для здоровья. Это растение, используемое в традиционной медицине веками, содержит целый комплекс витаминов, минералов и биологически активных веществ.

Полезные свойства одуванчиков

«В качестве лекарственного средства используются все части одуванчика, каждая из которых имеет максимальную пользу в определённый месяц», — Екатерина Стеценко, врач-эндокринолог, диетолог клиники Medical On Group (ГК «Медскан») в городе Подольске.

Одуванчик имеет много полезных свойств — влияет на пищеварение, аппетит, обладает желчегонными свойствами. Желчегонный эффект одуванчика обусловлен содержащимся в нём гликозидом тараксацерином. Потому его используют для лечения холециститов и желчнокаменной болезни.

Растение оказывает также положительное действие на состояние зрительной системы: за счёт высокого содержания лютеина, зеаксантина и В-каротина. В-каротин также является сильным антиоксидантом и поддерживает здоровье кожи и слизистых.

Большое содержание витамина С и Р позволяет использовать одуванчик при варикозе и тромбозах. Также он имеет мочегонные свойства, увеличивает продукцию мочи, при этом обладая ещё гипотоническими и бактерицидными свойствами.

У пациентов с сахарным диабетом растение понижает уровень сахара, нормализует работу микрофлоры кишечника. Это происходит за счёт содержания инулина — типа растворимой клетчатки.

Кроме того, одуванчик содержит витамины А, К, группы В, железо, калий, кальций, марганец.

«Одуванчик содержит богатый комплекс биологически активных веществ, среди которых флавоноиды, каротиноиды и фитостерины. Эти компоненты обладают антибактериальными свойствами, что делает одуванчик эффективным средством для борьбы с бактериями в полости рта. Регулярное использование растения предотвращает развитие кариеса и заболеваний дёсен».

Заболевания дёсен, такие как гингивит и пародонтит, часто сопровождаются воспалением. Одуванчик обладает противовоспалительными свойствами благодаря наличию полифенолов и флавоноидов.

Я бы рекомендовал использовать экстракт этого растения тем, кто столкнулся с проблемами дёсен, это уменьшит их кровоточивость и отёчность, а также снимет воспаление. Заваривайте сушёные листья и корни, чтобы получить ароматный и полезный напиток, который можно употреблять ежедневно.

Компоненты одуванчика укрепляют зубную эмаль. Это важно для предотвращения развития кариеса и общего здоровья зубов. Экстракты растения также помогают в естественном отбеливании. Они уменьшают пятна на зубах, оставленные кофе, чаем и другими напитками или продуктами. Растворы на основе одуванчика можно использовать для полоскания рта или в качестве дополнения к зубной пасте.

Вредные свойства и противопоказания

Несмотря на множество полезных свойств, у одуванчика есть и противопоказания к применению. Например, при наличии камней в желчных путях состояние может обостриться. При гастритах с повышенной кислотностью и язвенной болезнью употреблять растение тоже нельзя, поскольку оно повышает выработку соляной кислоты.

Не рекомендуется его применять и при аллергии на одуванчик, а также на бархатцы и хризантемы. Не стоит употреблять его в пищу во время беременности.

По словам Екатерины Стеценко, одуванчик, как и другие растительные средства, лучше начинать принимать с минимальных порций, ориентируясь на индивидуальную переносимость.

Использование одуванчика в кулинарии и медицине

«Одуванчик можно употреблять в различных формах. Из листьев, цветов и корней готовят салаты, супы, также чай и настойки».

По словам эксперта, из молодых листьев одуванчика можно приготовить вкусный салат. Для этого понадобятся непосредственно листья (100 г), зелёный лук (25 г), квашеная капуста (50 г), варёное яйцо (1 шт.). Ингредиенты нужно измельчить, перемешать, а в качестве заправки можно использовать оливковое масло или греческий йогурт.

Из одуванчика готовят напиток, похожий на кофе. Корни растения накапливают к осени до 40% пребиотика инулина, белковые и дубильные вещества. Поджаренные и измельчённые корни используют в качестве полезной альтернативы кофе.

Раскрывшиеся цветы с большим количеством ароматной пыльцы могут использоваться в приготовлении варенья, а весенние листья можно мариновать, как капусту.

Другое название одуванчика — «молодильник». Из-за большого содержания антиоксидантов и флавоноидов его используют для создания кремов и лосьонов.

В качестве лекарственного средства используют отвар или настойку корня, сборы с сушёными листьями или корень, измельчённый в порошок. Местное применение такого порошка помогает при ранах, ожогах и экземе.

Несмотря на все свои преимущества, одуванчик имеет ряд противопоказаний. Поэтому перед его использованием следует проконсультироваться с врачом.