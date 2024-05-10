Можно ли замазать бороздки на зубах и сказать «прощай» кариесу?

Стоматолог Милосердова: герметизация фиссур бесполезна для взрослых. Фиссуры — это естественные бороздки на жевательных зубах у человека. Для профилактики кариеса у детей в 1970-х годах придумали покрывать эти углубления специальным герметиком. Он препятствует скоплению в них пищи и таким образом защищает зубы. Но если у детей эта процедура работает, то почему её не делают взрослым? Объяснение есть.

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Когда делают герметизацию фиссур

Процедуру проводят в первые 1–2 года после того, как у ребёнка прорезались жевательные зубы, рассказала детский стоматолог DocDent Кристина Милосердова. В это время в уязвимых местах ещё не успевает образоваться кариес.

Почему герметизацию фиссур не делают взрослым

Ответ банальный — она ничем не поможет. На жевательных зубах взрослого, скорее всего, есть либо пломбы, либо кариес, либо то и другое сразу, отметила стоматолог.

Но, даже если зубы полностью здоровы, эмаль уже полностью минерализовалась. Герметик в этом случае будет чем-то вроде профилактической пломбы.

Чем детские и подростковые зубы отличаются от взрослых

Временные зубы у детей:

меньше и белее постоянных зубов, потому что у них более тонкая эмаль;

нерв молочного зуба больше, чем у постоянного, по отношению к размеру коронки;

корни — короче и тоньше.

Но даже постоянные зубы у подростков отличаются от зубов взрослых, рассказывала «Секрету» стоматолог Нино Пхакадзе. Вот их отличия: