Можно ли замазать бороздки на зубах и сказать «прощай» кариесу? Вот что говорит врач
Стоматолог Милосердова: герметизация фиссур бесполезна для взрослых. Фиссуры — это естественные бороздки на жевательных зубах у человека. Для профилактики кариеса у детей в 1970-х годах придумали покрывать эти углубления специальным герметиком. Он препятствует скоплению в них пищи и таким образом защищает зубы. Но если у детей эта процедура работает, то почему её не делают взрослым? Объяснение есть.
Когда делают герметизацию фиссур
Процедуру проводят в первые 1–2 года после того, как у ребёнка прорезались жевательные зубы, рассказала детский стоматолог DocDent Кристина Милосердова. В это время в уязвимых местах ещё не успевает образоваться кариес.
Почему герметизацию фиссур не делают взрослым
Ответ банальный — она ничем не поможет. На жевательных зубах взрослого, скорее всего, есть либо пломбы, либо кариес, либо то и другое сразу, отметила стоматолог.
Но, даже если зубы полностью здоровы, эмаль уже полностью минерализовалась. Герметик в этом случае будет чем-то вроде профилактической пломбы.
Чем детские и подростковые зубы отличаются от взрослых
Временные зубы у детей:
- меньше и белее постоянных зубов, потому что у них более тонкая эмаль;
- нерв молочного зуба больше, чем у постоянного, по отношению к размеру коронки;
- корни — короче и тоньше.
Но даже постоянные зубы у подростков отличаются от зубов взрослых, рассказывала «Секрету» стоматолог Нино Пхакадзе. Вот их отличия:
- более тонкая и уязвимая эмаль;
- незрелый дентин — ткань, находящаяся под эмалью;
- фиссуры узкие, длинные и глубокие настолько, что даже щетинки зубной щётки не могут проникнуть в них во время чистки;
- корни — короткие, несформированные, с открытыми верхушками.