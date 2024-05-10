Россиянам рассказали, при каком солнце лучше не выходить из дома

За 15-30 минут до выхода на солнце следует нанести солнцезащитный крем, а затем обновлять его каждые два-три часа. Об этом «Доктору 24» рассказал врач общей практики Городской поликлиники № 220 Москвы Роман Кулешов.

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У людей со светлой кожей повышен риск солнечных ожогов, им нужно использовать средства с SPF не ниже 50. Крем нужно наносить за 15–30 минут до выхода на улицу и обновлять его каждые два-три часа. Находиться под прямыми солнечными лучами не рекомендуется в период с 11:00 до 16:00.

Также специалист рекомендовал следить за ультрафиолетовым индексом, который часто можно найти в приложениях для прогноза погоды. Если он выше 11, то на улицу лучше не выходить.

Важно соблюдать эти рекомендации, так как ультрафиолетовые лучи могут привести к раку кожи. Также они способны повредить глаза: нужно выбирать очки, защищающие от UVА-излучения. Опасность несет не только свет, но и жара: важно следить за водным балансом в организме и носить головной убор для профилактики теплового удара, добавил Кулешов.