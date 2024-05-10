Эти пять продуктов выделяют тот же гормон сытости, что и препараты для похудения

Вещества в некоторых продуктах могут имитировать тот же эффект, что и лекарства от ожирения. Они могут стимулировать выработку гормона GLP-1, дольше сохраняя чувство сытости и ослабляя приступы голода, говорят эксперты.

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