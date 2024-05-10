Эти пять продуктов выделяют тот же гормон сытости, что и препараты для похудения

Эти 5 продуктов выделяют тот же гормон сытости, что и препараты для похудения
Вещества в некоторых продуктах могут имитировать тот же эффект, что и лекарства от ожирения. Они могут стимулировать выработку гормона GLP-1, дольше сохраняя чувство сытости и ослабляя приступы голода, говорят эксперты.
- Овсянка. Как отмечает Дуэйн Меллор, руководитель отдела питания и доказательной медицины Астонской медицинской школы, овёс — это медленно высвобождаемые углеводы, то есть он обеспечивает более медленное и устойчивое высвобождение энергии, поэтому может помочь в контроле аппетита.
- Авокадо. Плод богат мононенасыщенными жирами и клетчаткой, которые могут повысить уровень GLP-1.
- Яйца. Этот продукт является источником белка и мононенасыщенных жиров, что способствует секреции гормона GLP-1.
- Орехи. Миндаль, фисташки и арахис могут повышать уровень GLP-1 из-за содержания в них белка, клетчатки и полезных жиров.
- Овощи. Их употребление перед едой регулирует уровень сахара в крови и повышает уровень GLP-1, особенно через 60 минут после еды.