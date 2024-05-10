Эксперт назвал шесть простых упражнений, помогающих похудеть

Выполняя ежедневно несложные физические упражнения, можно ускорить обмен веществ и повлиять на лишний вес.

"Есть комплекс, который займет всего 15 минут в день, но при этом эффективно запустит ваш метаболизм", - уверяет врач, нутрициолог Антон Слепых.

Эксперт обратил внимание на то, что, если есть любые вопросы, связанные со здоровьем, перед выполнением упражнений необходимо проконсультироваться с врачом.

Приседания - три минуты. Это базовое упражнение не только укрепляет мышцы ног, но и активизирует большие группы мышц, что способствует ускорению метаболизма. Выполняйте максимальное количество приседаний за три минуты. Отжимания - две минуты. Отжимания помогают работать мышцам верхней части тела. Если вы новичок, начните с отжиманий от стены или стола. Прыжки на месте - две минуты. Отлично поднимают сердечный ритм, улучшая кровообращение и ускоряя обмен веществ. Планка - три минуты. Укрепляет корпус тела и активизирует работу многих групп мышц. Постарайтесь удерживать планку как можно дольше в течение этих трех минут. Высокие подъемы коленей на месте - две минуты. Это упражнение увеличивает сердечную активность и способствует быстрому сжиганию калорий. Растяжка - три минуты. Завершите вашу зарядку растяжкой, чтобы помочь мышцам восстановиться и предотвратить травмы.