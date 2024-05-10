Эксперт назвал шесть простых упражнений, помогающих похудеть
Выполняя ежедневно несложные физические упражнения, можно ускорить обмен веществ и повлиять на лишний вес.
"Есть комплекс, который займет всего 15 минут в день, но при этом эффективно запустит ваш метаболизм", - уверяет врач, нутрициолог Антон Слепых.
Эксперт обратил внимание на то, что, если есть любые вопросы, связанные со здоровьем, перед выполнением упражнений необходимо проконсультироваться с врачом.
- Приседания - три минуты. Это базовое упражнение не только укрепляет мышцы ног, но и активизирует большие группы мышц, что способствует ускорению метаболизма. Выполняйте максимальное количество приседаний за три минуты.
- Отжимания - две минуты. Отжимания помогают работать мышцам верхней части тела. Если вы новичок, начните с отжиманий от стены или стола.
- Прыжки на месте - две минуты. Отлично поднимают сердечный ритм, улучшая кровообращение и ускоряя обмен веществ.
- Планка - три минуты. Укрепляет корпус тела и активизирует работу многих групп мышц. Постарайтесь удерживать планку как можно дольше в течение этих трех минут.
- Высокие подъемы коленей на месте - две минуты. Это упражнение увеличивает сердечную активность и способствует быстрому сжиганию калорий.
- Растяжка - три минуты. Завершите вашу зарядку растяжкой, чтобы помочь мышцам восстановиться и предотвратить травмы.
"Чтобы увидеть результаты, регулярность - ваш лучший союзник. Занимайтесь каждый день. И вы начнете замечать положительные изменения уже через две-три недели. Постепенно увеличивайте время каждого упражнения, если чувствуете в себе силы и желание, - говорит Антон Слепых. - Не забывайте, что ваш метаболизм - это не только физическая активность, но и правильное питание, достаточный сон и управление стрессом. Сочетайте эти аспекты, и вы достигнете желаемых результатов".