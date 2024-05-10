Эксперты рассказали, почему нужно есть грейпфрут

Грейпфрут часто недолюбливают за горький вкус, но этот продукт не только улучшает здоровье, но и способствует потере веса. Эксперты рассказали, почему его нужно включать в свой рацион.

© Чемпионат.com

Этот цитрусовый богат витамином С, антиоксидантами и минералами, такими как кальций и калий. Он является маленьким чудодейственным оружием для вашей иммунной системы.

Более того, учёные из Университета Аризоны обнаружили, что грейпфрут помогает похудеть. В ходе исследования 74 взрослых добровольца с избыточным весом разделили на две группы. Первая ежедневно ела половину фрукта, а вторая следовала своей обычной диете.

Через шесть недель авторы заметили существенные различия. Показатели артериального давления испытуемых в группе грейпфрута улучшились, также наблюдалась потеря веса и значительное уменьшение талии.

Как же этот цитрусовый помогает похудеть? Дело в том, что в грейпфруте практически нет калорий — всего 32 калории на 100 граммов. Кроме того, содержащиеся в нем вещества — витамин С, клетчатка пектин, калий и горькое вещество нарингенин — надолго сохраняют чувство сытости и способствуют сжиганию жира.