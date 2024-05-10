Терапевт рассказала, как укрепить иммунитет с помощью питания

Для того, чтобы улучшить сопротивляемость организма и повысить иммунитет, не нужно искать специальные диеты, считает терапевт Зои Уильямс. По словам специалиста, для этого достаточно разнообразить рацион, включив него продукты, богатые витаминами и микроэлементами.

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Так, в разговоре с The Sun Уильям рассказала, что в рационе обязательно должны присутствовать фрукты и овощи разных цветов.

«Красные помидоры содержат много ликопина, оранжевая морковь богата бета-каротином, зеленая брокколи содержит сульфорафан, а фиолетовая капуста — антиоксиданты, называемые антоцианами», — привела пример врач.

Помимо этого в рационе обязательно должны присутствовать животный и растительный белок, полезные жиры и углеводы.

Также сделать иммунитет сильнее помогут прогулки на свежем воздухе, активный образ жизни и снижение стресса.

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