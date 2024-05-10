Врачи назвали русский продукт, способный вывести плохой холестерин

Врачи напомнили о преимуществах каши на завтрак. Один из вариантов - гречка. Не зря этот "русский суперфуд любили и ели во все времена", отметили специалисты.

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Состав продукта, как считают многие медики, помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, нервной системы, снизить риск развития сахарного диабета. Кроме того, подчеркнули специалисты, продукт способствует снижению уровня так называемого плохого холестерина. Главное, не переваривать крупу.

Медики сравнили гречку с популярным сегодня среди блогеров киноа. В чем-то русский продукт и вовсе превосходит зерновую культуру.

"Гречка по содержанию пищевых волокон и белка равна киноа", - передает здоровое-питание.рф со ссылкой на врачей, добавляя, что при этом гречневая крупа чуть менее калорийна.

Еще одно преимущество привычной гречки - высокое содержание биодоступных цинка, меди и марганца.

Ранее специалисты отметили, что эффективен для снижения холестерина и овес.

Так, бета-глюкановая клетчатка в составе продукта выполняет две важные функции: предотвращает скачки сахара и инсулина в крови после еды и уменьшает уровень плохого холестерина.

Напомним, что плохой холестерин оседает на стенках сосудов - в результате появляются холестериновые бляшки. Хороший же - очищает стенки сосудов от холестериновых бляшек и относит холестерин в печень.

Чтобы сохранить сосуды крепкими и здоровыми, специалисты рекомендуют также обратить внимание на цельные и минимально обработанные крупы, овощи, фрукты и бобовые.