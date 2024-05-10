Врач рассказала, как восстановиться после похмелья и переедания

После переедания и употребления алкоголя на майских праздниках следует придерживаться сбалансированной диеты, которая богата микроэлементами и витаминами. Также следует увеличить количество и интенсивность физической нагрузки. Об этом сообщает врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжелла Толмасова.

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«Сбалансированная диета, содержащая белки, жиры, углеводы, богатая витаминами и микроэлементами. Каждый прием пищи должен включать: 50% овощей (клетчатка), 25% белкового компонента (рыба, морепродукты, мясо, птица, яйца) и 25% сложные углеводы (крупы, макароны из твердых сортов пшеницы)», — передает «Газета.Ru» слова Толмасовой.

Она добавила, что последний прием пищи должен быть не позднее, чем за четыре часа до сна.

Также, чтобы помочь организму, следует пить больше воды, до двух литров в сутки. Кроме того, нужно увеличить физические нагрузки. Например, минимум 30 минут в день, то есть не менее 150 минут в неделю, нужно делать аэробные упражнения умеренной интенсивности: танцы, ходьба и йога. Другой вариант подразумевает минимум 75 минут аэробных упражнений в неделю, при этом у них должна быть высокая интенсивность.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский сообщил, что перед тем, как пойти в гости, нужно съесть банан, он поможет не переедать во время застолья. Также нужно тщательно пережевывать пищу. Кроме того, по словам врача, тарелка всегда должна быть полной, но лучше положить на нее зелень, фрукты и овощи, передает телеканал 360.