Тренер раскрыла самый доступный вид кардиотренировок

Фитнес-тренер Эллен Томпсон назвала самый доступный вид кардиотренировок. Ее слова приводит Fitandwell.com.

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По ее словам, это ходьба.

«Она не требует ни членства в тренажерном зале, ни специального оборудования, ни каких-либо особых навыков. Каждый может просто выйти на улицу и погулять», — заявила она.

Томпсон отметила, что нет никакого стандарта для ходьбы, чтобы она могла считаться кардиотренировкой.

«Идите в своем темпе. Любая прогулка в течение любого периода времени сожжет некоторое количество калорий и при этом заставит сердце работать на более высоком уровне, чем сидение на диване или за компьютером», — заявила тренер.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман назвал простое упражнение для профилактики диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. По его словам, это регулярное хождение по лестнице.