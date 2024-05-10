Врач назвала способ поддерживать форму без строгих диет

Врач-диетолог Наталья Павлюк назвала способ поддерживать форму без строгих диет. Альтернативой такому методу коррекции фигуры она назвала разгрузочные дни, которые одобряются современной медициной, пишет «Радио 1».

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«На диете обычно сидят неделю, две или месяц, и часто это не безопасно, особенно, когда люди сами выбирают для себя какое-нибудь популярное голодание. А разгрузочные дни для здоровья считаются не вредны, они применяются активно, это одобряемый вариант. Люди делают один или два разгрузочных дня в неделю. Бывают разные разгрузочные дни: белковые, углеводные, жировые и так далее», — объяснила специалистка.

Диетолог также напомнила об основной пищевой пирамиде, состоящей из шести групп продуктов в определенных пропорциях: овощей, фруктов, крахмалистых, белковых, молочных и жировых. Павлюк добавила, что ориентироваться можно также на «тарелку здорового питания», где всего по четвертой части: овощей, фруктов, белковых и крахмалистых продуктов.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности дефицита калорий при похудении.