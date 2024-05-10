Врач назвала способ поддерживать форму без строгих диет

Врач-диетолог Наталья Павлюк назвала способ поддерживать форму без строгих диет. Альтернативой такому методу коррекции фигуры она назвала разгрузочные дни, которые одобряются современной медициной, пишет «Радио 1».
«На диете обычно сидят неделю, две или месяц, и часто это не безопасно, особенно, когда люди сами выбирают для себя какое-нибудь популярное голодание. А разгрузочные дни для здоровья считаются не вредны, они применяются активно, это одобряемый вариант. Люди делают один или два разгрузочных дня в неделю. Бывают разные разгрузочные дни: белковые, углеводные, жировые и так далее», — объяснила специалистка.
Диетолог также напомнила об основной пищевой пирамиде, состоящей из шести групп продуктов в определенных пропорциях: овощей, фруктов, крахмалистых, белковых, молочных и жировых. Павлюк добавила, что ориентироваться можно также на «тарелку здорового питания», где всего по четвертой части: овощей, фруктов, белковых и крахмалистых продуктов.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности дефицита калорий при похудении.
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