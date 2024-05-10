Диетолог назвала самую вредную пищу, от которой набирают вес

Самой вредной пищей для фигуры являются фастфуд, газированная вода и мучное. Об этом рассказала гастроэнтеролог-диетолог, главный специалист фонда ОМС Республики Башкортостан Эльвира Белева.

«На первом месте в числе вредных продуктов находится фастфуд. В нем много добавок, усиливающих вкус. Человек привыкает к такой пище и уже не воспринимает обычную еду, так как вкусовые рецепторы ожидают более сильных раздражителей», — сообщила Белева «Известиям».

Соль, которой в составе фастфуда в избытке, задерживает воду в организме, поэтому человек прибавляет в весе еще и благодаря отекам.

На втором месте располагается газированная вода, которая содержит в себе сахар в огромном количестве. За обычной трапезой люди употребляют лишние калории, особенно если привыкли запивать газировкой пищу или используют ее вместо воды и чая. По рекомендации врачей, количество добавленного сахара не должно превышать в сутки 25-30 грамм, а бутылка газировки как минимум выполняет дневную норму или же покрывает ее вдвое.

Третье место эксперт отдает сладкому — булочкам, тортам, конфетам, творожным сыркам и кашам быстрого приготовления.

«Эти продукты содержат очень много добавленного сахара. Они дают „быструю“ энергию для жизнедеятельности, но ее настолько много, что излишек уходит в жировое депо», — подчеркнула Белева.

Сообщалось, что главными составляющими правильного питания каждого человека являются подсчет калорий и анализ своего рациона. При правильном дыхании увеличиваются обменные процессы, благодаря которым накопленные жиры активнее расщепляются и выводятся из организма. Полноценный сон не позже 23:00 и не менее восьми часов в день так же помогает запустить процессы снижения веса.