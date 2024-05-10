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На сколько лет курение может сократить жизнь? Пугающее число

Вредные привычки потому так и называются, что они так или иначе портят здоровье, причём в крупном масштабе. Самой простой и уже почти социально приемлемой привычкой считается курение, однако если оно не порицается обществом как наркомания, то это не значит, что здоровье при этом меньше страдает. Об этом и рассказал врач.

На сколько лет курение может сократить жизнь?
© globallookpress.com

Насколько курение сокращает жизнь

Как объяснил психиатр-нарколог и главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, курильщик своей вредной привычкой уменьшает продолжительность жизни на 7−15 лет, сообщило РИАМО.

И основная проблема в том, что курение в итоге вызывает множество болезней, связанных с лёгкими, например, бронхиальную астму. А людям, у которых уже есть астма, нужно отказаться от курения, потому что оно:

  1. способствует прогрессированию болезни;
  2. учащает приступы;
  3. ослабляет действие ингаляторов и снижает эффект от лечения.

Как сохранить легкие здоровыми

  1. Отказаться от курения.
  2. Регулярно бывать на свежем воздухе.
  3. Заниматься физической активностью.
  4. Очищать и увлажнять воздух в квартире.

Пассивное курение

Врачи часто говорят о том, что пассивное курение вредит организму так же сильно, как и активное. И учёные нашли этому очередное доказательство. Подробнее о нём можно узнать здесь.

ЗОЖ
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