На сколько лет курение может сократить жизнь?

Вредные привычки потому так и называются, что они так или иначе портят здоровье, причём в крупном масштабе. Самой простой и уже почти социально приемлемой привычкой считается курение, однако если оно не порицается обществом как наркомания, то это не значит, что здоровье при этом меньше страдает. Об этом и рассказал врач.

Насколько курение сокращает жизнь

Как объяснил психиатр-нарколог и главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, курильщик своей вредной привычкой уменьшает продолжительность жизни на 7−15 лет, сообщило РИАМО.

И основная проблема в том, что курение в итоге вызывает множество болезней, связанных с лёгкими, например, бронхиальную астму. А людям, у которых уже есть астма, нужно отказаться от курения, потому что оно:

способствует прогрессированию болезни; учащает приступы; ослабляет действие ингаляторов и снижает эффект от лечения.

Как сохранить легкие здоровыми

Отказаться от курения. Регулярно бывать на свежем воздухе. Заниматься физической активностью. Очищать и увлажнять воздух в квартире.

Пассивное курение

Врачи часто говорят о том, что пассивное курение вредит организму так же сильно, как и активное. И учёные нашли этому очередное доказательство. Подробнее о нём можно узнать здесь.