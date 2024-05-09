Врач рассказал об утренней привычке, от которой нужно отказаться аллергикам

Лекарства от аллергии на пыльцу не существует, но существуют методы лечения, помогающие облегчить симптомы. Врач Мартин Сили назвал распространённую утреннюю привычку, которое может усугубить состояние людей с сенной лихорадкой.

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Эксперт советует не застилать постель по утрам.

"Вопреки распространённому мнению, неубранная кровать менее подвержена попаданию пыльцы и пылевых клещей, этих крошечных существ, которые могут вызвать ряд проблем со здоровьем, включая астму и аллергию."

Если вы спите у окна на солнечной стороне дома, то это может сыграть вам на руку. После пробуждения распахните шторы и позвольте естественному солнечному свету уменьшить воздействие нежелательных посетителей.