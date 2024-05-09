Тренер дал советы по тому, как эффективно наращивать мышцы с возрастом
Со временем наращивание и сохранение мышечной массы становится для нас всё более актуальным. Это позволяет защититься от саркопении (возрастного снижения мышечной массы), даёт возможность энергичнее выполнять повседневные дела.
Наращивание мышечной массы имеет ряд преимуществ для вашего общего благополучия. Во-первых, сильные мышцы лучше поддерживают суставы, кости и соединительные ткани. Это снижает вероятность развития остеопороза и артрита.
Помимо этого, увеличение мышечной массы может помочь регулировать уровень сахара в крови, улучшить обмен веществ, поддерживать здоровый вес. Известно, что поддержание мышечной массы связано с улучшением здоровья сердца, снижением вероятности развития хронических болезней: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Также это помогает улучшить психическое здоровье и когнитивные функции.
Лучший способ нарастить мышцы в пожилом возрасте — это сочетание силовых тренировок с правильным питанием. Важно, чтобы программа тренировок включала силовые упражнения и упражнения на гипертрофию.
Также важно, чтобы ваша диета содержала много белка, необходимые питательные вещества. Нельзя забывать и об употреблении достаточного количества воды. В приоритете у вас должны быть такие продукты с высоким содержанием белка, как яйца, орехи, чечевица, тунец, творог, обезжиренный греческий йогурт, киноа и куриная колбаса.