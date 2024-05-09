Названа идеальная «закуска» для эффективной тренировки

Не перевариваете спортивные добавки в прямом и переносном смыслах? Возможно, вам понравится следующая идея из TikTok. Доктор медицинских наук Джанин Боуринг в коротком видео поделилась элементарным рецептом натуральной «закуски» для эффективных тренировок.

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По словам эксперта, зарядиться энергией перед тренировкой поможет ложка меда с солью. При этом мед лучше выбрать от местного производителя, непастеризованный — такой, по словам инфлюенсера, гораздо полезнее. А соль лучше всего подойдет морская.

«Местный мед не только полезен в сезон аллергии и отлично укрепляет вашу иммунную систему, но и может быстро зарядить вас энергией, необходимой перед походом в тренажерный зал. Добавление морской соли также привносит ценные микроэлементы, такие как калий, который, как известно, повышает работоспособность во время физических упражнений», — отметила врач.

Рецепт не остался незамеченным — многие комментаторы отметили, что предпочитают употреблять мед с солью прямо с ложки, однако эксперты рекомендуют добавить еще один ингредиент — воду, пишет NY Post. А употреблять соленый медовый «коктейль» нужно примерно за 30 минут до тренировки.

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