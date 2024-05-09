Врачи рассказали, как справиться с желанием поесть на ночь

Чтобы притупить вечернее чувство голода, врачи рекомендуют соблюдать некоторые правила.

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Во-первых, нельзя пропускать завтрак.

"Благодаря первому приему пищи запускается работа организма: нормализуется глюкоза, восполняется запас энергии, и организм получает долгое насыщение", - говорит Наталья Шиндряева, доктор медицинских наук, практикующий врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского Университета.

С точки зрения медицины, даже однократный поздний прием пищи и пропуск завтрака увеличивают постпрандиальную гликемию - уровень сахара крови после еды. Это оказывает неблагоприятное влияние на гликемический контроль в течение дня.

Во-вторых, нужно обратить внимание на рацион питания в течение дня.

"Если вы не получаете достаточное количество питательных веществ и калорий в течение дня, ваш организм будет требовать больше еды вечером. Постарайтесь употреблять больше белков, здоровых жиров и сложных углеводов, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избежать чувства голода. Попробуйте изменить свои привычки питания. Например, перенести время ужина на более раннее время или разделить порцию на несколько маленьких частей и употреблять их в течение вечера. Особенное внимание необходимо обратить пожилым людям, так как с возрастом питательные вещества хуже усваиваются, поэтому крайне важно "добирать" их в двойном размере, благодаря правильному рациону", - отмечает фельдшер Наталья Балан.

Обязательно должно быть два-три приема пищи. Стоит отметить, что питание при этом должно быть сбалансированным. Постоянное откладывание пищи приведет к приступу голода и неукротимому аппетиту в вечернее и ночное время.

В-третьих, вечернее чувство голода можно "притупить".

"Если перекусить захотелось прямо перед сном, можно выпить стакан натурального йогурта, или однопроцентного кефира, съесть небольшой кусочек твердого сыра", - говорит Екатерина Кашух, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.

Наталья Балан: