Эксперт назвал три фактора, от которых зависит хорошее здоровье человека

Стабильно хорошее здоровье человека на 75% зависит от трех факторов в основе ежедневных привычек - заботы о теле, состоянии психики и духовном развитии. Удовлетворение этих потребностей составляет формулу здорового долголетия, считает ведущий эксперт сегмента "Превентивная медицина" рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет", врач Андрей Мартюшев-Поклад.

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"Здоровье примерно на 75% зависит от тех факторов, которые влияют на нас изо дня в день в течение многих недель, месяцев и лет. Это три вида потребностей: забота о теле, психическом и духовном состоянии. Если мы правильно удовлетворяем свои потребности, то хорошо себя чувствуем, а если нет - начинаем болеть. Принцип заботы о них можно считать формулой здорового долголетия современного человека", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Врач отметил, что потребности тела, в частности, можно разделить на четыре категории: питание, движение, сон и чистую среду. При этом о качестве заботы о себе можно судить и по симптомам заболеваний, которые часто проявляются как "обратная связь" на нездоровый образ жизни. Психическое здоровье зависит от развитых навыков управления стрессом и гармоничных отношений с близкими. Не менее важны духовные потребности, к которым относится необходимость поиска смысла своих действий и жизни в целом, а также наличие целей и путей реализации творческого потенциала.

"Правила здорового долголетия вывести несложно. Во-первых, важно заниматься любимым делом, помнить о целях и смыслах своей жизни. Во-вторых, выстраивать и поддерживать гармоничные отношения со значимыми для вас людьми. В-третьих, необходимо научиться управлять стрессом, подобрать оптимальные для себя методы выхода из острого стресса. [Важно] спать с 21 - 23 часов до 6-7 утра и в будни, и в выходные. В-четвертых, стоит избегать самых очевидных токсинов, к которым относятся алкоголь, курение и вредная еда", - добавил Мартюшев-Поклад.

Он также посоветовал употреблять высококалорийные продукты в 2-3 приема в периоды с 8 до 10 утра и с 17 до 19 часов, а также не забывать про физическую активность и прогулки на свежем воздухе, в особенности в солнечную погоду.

"Это очень краткая формула, которая "закрывает" примерно 80% задач поддержания хорошего здоровья", - заключил эксперт.

Питание в майские праздники

Клинический психолог Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии СамГМУ, эксперт Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Анна Яшихина, комментируя тему здоровья современных людей, указала на обратную сторону майских праздников, позволяющих россиянам "выехать на шашлыки". Польза от смены обстановки и близости к природе подчас нейтрализуется вредным воздействием переедания и употребления спиртного, считает она.

"Наибольший риск в себе несет не сама пища, а то, что люди часто не могут удержаться от переедания. На то есть свои причины. Наши представления о еде и питании строго привязаны к социальному контексту. Еда становится для нас чем-то большим, чем просто источником жизненно важной энергии. <...> Устоявшиеся ассоциации между едой и хорошим настроением оказывают сильное влияние на людей и определяют пищевое поведение", - отметила она, напомнив, что в культуре некоторых народов признаком гостеприимства считается большой и сытный стол.

Если человек не страдает расстройствами пищевого поведения, к которым, в частности, относится булимия, то в майские праздники "можно побаловать себя", считает психолог.