Любимая и детьми, и взрослыми шипучая кола в последние годы в немилости у диетологов, эндокринологов, кардиологов: обилие сахара в напитке, который легко пьется буквально литрами, это прямой путь к ожирению со всеми последующими неприятностями, от диабета до сердечно-сосудистых катастроф. Поэтому врачи дружно рекомендуют отказаться от сладких газировок вовсе или, в крайнем случае, пить по большим праздникам и очень умеренно. Но, оказывается, в некоторых случаях кола может принести некоторую пользу, улучшив болезненное состояние. Об этом в день рождения напитка рассказали эксперты телеканала "Доктор".

Итак, когда несколько глотков колы - это то, что "доктор прописал"?

При тошноте

Вылечить отравление коле не под силу, но временно снять рвотные позывы она может: кола стимулирует процесс переваривания и ускоряет всасывание жидкости в кровь. Но эффект может быть обратным, если выпить больше 1 стакана.

От болей в горле

В этом случае колу нужно не пить, а прополоскать напитком комнатной температуры горло. Основное лечение это не заменит, но кола уберёт гнойный налёт с миндалин и временно снимет болевые ощущения - в этом поможет ортофосфорная кислота, которой много в напитке.

От фитобезоаров

Фитобезоар (его иногда называют "желудочным камнем") - это плотный конкремент, образующийся в желудочно-кишечном тракте из непереваренной растительной клетчатки (вот почему не стоит есть яблоки и виноград с косточками). Такие "камни" вызывают чувство тяжести в эпигастральной области, тошноту, отрыжку. В тяжелых случаях возможно изъязвление и перфорация желудка, кишечная непроходимость.

В 2008 году врачи из США были поражены случаем 41-летнего мужчины, который сам смог частично растворить и размягчить камень в желудке, состоящий из остатков растительной пищи, выпивая по две банки колы каждые шесть часов в течение нескольких дней. Позже учёные докажут - ему помогла все та же ортофосфорная кислота в составе напитка.