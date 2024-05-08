Как набрать вес, не переедая: восемь эффективных советов

Некоторым бывает сложно набрать вес. Как бы они ни старались, заветные килограммы не прибавляются. Многие завидуют такой «суперспособности», но дефицит веса, как и лишний вес, может быть вызван множеством причин и указывать на ряд проблем со здоровьем, в том числе серьёзных.

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Вместе с экспертом разбираемся, почему бывает сложно набрать массу и есть ли способы справиться с этой проблемой самостоятельно.

Как определить дефицит веса?

«Большое количество жира в организме может привести к заболеваниям, связанным с избыточным весом, и другим серьёзным проблемам. Однако недостаточный вес также представляет опасность для здоровья», — Светлана Каневская, доктор медицинских наук, профессор, эксперт медицинского центра «Манор Медикал» (Израиль).

Какой же вес считается здоровым и как его рассчитать? Индекс массы тела, или ИМТ, и окружность талии являются инструментами скрининга для оценки статуса веса в отношении потенциального риска для здоровья.

ИМТ — это вес человека в килограммах, разделённый на квадрат роста в метрах. Высокий показатель может указывать на высокую жирность тела, а низкий — на низкую.

Следующий шаг после определения ИМТ — понять, является ли это нормой или нет.

Полученная цифра говорит о потенциальных рисках для нашего здоровья, что потребует активных действий с нашей стороны и консультации с врачом для разработки плана коррекции веса.

На что указывает ИМТ:

меньше 18,5 — недостаточный вес;

от 18,5 до 24,9 — здоровый вес;

от 25,0 до 29,9 — избыточный вес.

от 30,0 или выше — ожирение.

Болезни, вызывающие снижение веса

Дефицит веса может быть вызван множеством причин. Например, неправильное питание, когда количество потраченных калорий превышает количество полученных. Однако чаще всего проблемы с набором массы являются маркером серьёзных проблем со здоровьем. Чтобы точно определить причину вашего состояния, нужно проконсультироваться с врачом и пройти обследование.

Наиболее частыми причинами потери веса и развития дефицита массы тела являются заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поскольку именно в этом органе происходит переваривание и всасывание всех питательных веществ.

Если у человека есть заболевание ЖКТ, нарушающее правильное пищеварение, то за этим всегда следует дефицит поступления в организм питательных веществ и, как следствие, дефицит массы тела.

К наиболее грозным заболеваниям ЖКТ относятся:

неспецифический язвенный колит;

болезнь Крона;

панкреатит с формированием внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы;

нарушения в работе желчного пузыря;

снижение кислотности в желудке;

глистные инвазии;

онкологические заболевания желудка, печени, поджелудочной железы и кишечника.

К дефициту массы тела приводят и эндокринологические заболевания, такие как сахарный диабет 1-го типа, гиперфункция щитовидной железы и надпочечниковая недостаточность.

Частыми причинами формирования выраженного дефицита массы тела также могут быть неврогенная анорексия и тяжёлая депрессия. В этих случаях необходима работа с психиатром.

Как правильно набирать вес и мышечную массу?

К набору массы тела нужно подходить комплексно. Светлана Каневская дала 8 советов, которые помогут добиться хороших результатов.

1. Пройдите комплексную программу чек-ап. Важно понять, что у вас нет проблем со здоровьем. Если при обследовании они будут выявлены, первое, что нужно сделать, — начать лечение.

Без этого шага все остальные советы могут не сработать.

2. Следите за питанием. Включите в рацион калорийные и богатые питательными веществами продукты: крахмалистые овощи, авокадо, сливочные супы, красное мясо, сыры, орехи, ореховое масло и масло авокадо. Также отличным выбором являются лосось и протеиновые смузи.

3. Устраните дефицит калорий. При дефиците веса важно следить за калорийностью еды в течение дня и количеством калорий, которое тратит человек. Для этих целей доступно большое количество бесплатных калькуляторов, облегчающих задачу контроля калорий.

При дефиците массы тела потребление калорий должно быть на 500 калорий больше того, что вы тратите в течение дня.

4. Выбирайте правильные перекусы. При недостаточном весе отлично подходят орехи и протеиновые батончики.

5. Измените объём потребляемой пищи. Постарайтесь увеличить размер вашей обычной порции.

6. Не забывайте о физической активности. Тренировки с отягощениями способствуют росту мышц и набору массы тела более здоровым способом, чем просто увеличением еды. Используйте свободные веса, силовые тренажёры, вес собственного тела или эластичные ленты. Рекомендуется заниматься два-три раза в неделю.

7. Откажитесь от пищевых добавок. Не тратьте своё время и деньги на БАДы и продукты, которые обещают увеличить мышечную массу. Эти утверждения не имеют научного подтверждения. Без регулярных тренировок не будет роста мышечной массы.

Это также относится и к людям с соматическими заболеваниями. Если причина болезни не будет устранена, то никакие БАДы не помогут.

8. При необходимости используйте спецсредства. Для ослабленных пациентов существуют специальные питательные смеси, в состав которых входят все необходимые белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Они назначаются пациентам с тяжёлыми заболеваниями для поддержания организма и быстрого восстановления. Это может быть пероральная смесь (то есть поступает через рот) или внутривенное «питание».

Важно понимать, что это не имеет отношения к привычным для нас БАДам, а является лечебным питанием с доказанной эффективностью.