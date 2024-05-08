Как рассчитать пульс, при котором вы будете сжигать жир

Чем больше у вас знаний о фитнесе, тем успешнее будут ваши тренировки. Именно поэтому так важно знать, как правильно рассчитать частоту сердечных сокращений, способствующую сжиганию жира.

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Вычислить частоту сердечных сокращений, при которой вы будете сжигать жир, несложно. Первым делом нужно определить максимальный пульс: для этого вычтите из 220 свой возраст. Далее умножьте полученное число на 0,6 и 0,7. Получится промежуток, при котором вы сможете похудеть.

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Поддерживая частоту сердечных сокращений в зоне сжигания жира во время кардиоупражнений, вы сможете максимизировать эффективность сжигания калорий. В результате вы избавитесь от большего количества жира за меньшее время.

Лучше всего для сжигания жира подходят такие тренировки, как HIIT (высокоинтенсивная интервальная тренировка), вариации круговых тренировок (интервальные тренировки, AMRAP, EMOM).

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