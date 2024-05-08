Почему прием пищи после 20 часов увеличивает риск ожирения

Прием пищи после 20 часов вечера в разы увеличивает риск ожирения, независимо от продолжительности сна, рассказала "РГ" Наталья Шиндряева, доктор медицинских наук, практикующий врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского Университета.

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Во-первых, поздний прием пищи нарушает гормональный баланс в организме.

"Прием пищи после 20:00 можно назвать ночной едой. Метаболическая система организма настроена на активность и прием пищи в течение дня, а в ночное время - на отдых и голодание. При постоянном употреблении пищи на ночь в организме снижается расход энергии, нарушается толерантность к глюкозе и происходят изменения в суточных ритмах кортизола, гормона роста, мелатонина. Ночные приемы пищи также изменяют активность вегетативной нервной системы в ночное время, влияют на чувствительность к инсулину в периферических тканях, таких как печень, мышцы и жировая ткань, и на выработку инсулина поджелудочной железой", - отметила эксперт.

Поэтому постоянные приемы пищи перед сном приводят к метаболическим нарушениям: увеличивается риск диабета и сердечно-сосудистых расстройств.

Во-вторых, поздний прием пищи отражается и на последующем пищевом поведении, на характере потребления калорий в течение последующего дня.

"Ночная еда обуславливает более плохие пищевые привычки и общее поведение в отношении здоровья: курение, большее потребление калорий, газированных напитков, кофе и алкоголя. Исследование, проведенное среди взрослых людей среднего возраста, показало, что у тех, кто поздно ест индекс массы тела (ИМТ), процент жировой массы и окружность талии выше, чем у тех, кто ест рано", - отметила Наталья Шиндряева.

В-третьих, переедание на ночь ухудшает ночной сон. Во время сна организм не отдыхает, а переваривает пищу, поэтому часто при пробуждении человек испытывает усталость.

"Ночной сон необходим нашему организму не только для того, чтобы отдохнуть, но и восстановить внутренние ресурсы. Когда мы спим, мышцы расслабляются, сердце начинает биться реже, реакция на внешние раздражители ослабевает. Одновременно с этим в теле активизируется множество жизненно важных процессов, таких, как обновление клеток, восстановление поврежденных тканей, синтез гормона сна мелатонина. Пищеварение при этом замедляется, снижается выработка пищеварительных ферментов. Регулярные перекусы перед сном приведут к изжоге и тяжести в животе", - добавляет Екатерина Кашух, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.

И, наконец, в-четвертых, съеденное после 20 часов вечера, - откладывается про запас.