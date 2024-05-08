Почему прием пищи после 20 часов увеличивает риск ожирения
Прием пищи после 20 часов вечера в разы увеличивает риск ожирения, независимо от продолжительности сна, рассказала "РГ" Наталья Шиндряева, доктор медицинских наук, практикующий врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского Университета.
Во-первых, поздний прием пищи нарушает гормональный баланс в организме.
"Прием пищи после 20:00 можно назвать ночной едой. Метаболическая система организма настроена на активность и прием пищи в течение дня, а в ночное время - на отдых и голодание. При постоянном употреблении пищи на ночь в организме снижается расход энергии, нарушается толерантность к глюкозе и происходят изменения в суточных ритмах кортизола, гормона роста, мелатонина. Ночные приемы пищи также изменяют активность вегетативной нервной системы в ночное время, влияют на чувствительность к инсулину в периферических тканях, таких как печень, мышцы и жировая ткань, и на выработку инсулина поджелудочной железой", - отметила эксперт.
Поэтому постоянные приемы пищи перед сном приводят к метаболическим нарушениям: увеличивается риск диабета и сердечно-сосудистых расстройств.
Во-вторых, поздний прием пищи отражается и на последующем пищевом поведении, на характере потребления калорий в течение последующего дня.
"Ночная еда обуславливает более плохие пищевые привычки и общее поведение в отношении здоровья: курение, большее потребление калорий, газированных напитков, кофе и алкоголя. Исследование, проведенное среди взрослых людей среднего возраста, показало, что у тех, кто поздно ест индекс массы тела (ИМТ), процент жировой массы и окружность талии выше, чем у тех, кто ест рано", - отметила Наталья Шиндряева.
В-третьих, переедание на ночь ухудшает ночной сон. Во время сна организм не отдыхает, а переваривает пищу, поэтому часто при пробуждении человек испытывает усталость.
"Ночной сон необходим нашему организму не только для того, чтобы отдохнуть, но и восстановить внутренние ресурсы. Когда мы спим, мышцы расслабляются, сердце начинает биться реже, реакция на внешние раздражители ослабевает. Одновременно с этим в теле активизируется множество жизненно важных процессов, таких, как обновление клеток, восстановление поврежденных тканей, синтез гормона сна мелатонина. Пищеварение при этом замедляется, снижается выработка пищеварительных ферментов. Регулярные перекусы перед сном приведут к изжоге и тяжести в животе", - добавляет Екатерина Кашух, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.
И, наконец, в-четвертых, съеденное после 20 часов вечера, - откладывается про запас.
"Ночью организм переходит в режим восстановления и обновления тканей, поэтому пища, которую мы едим вечером, часто не успевает полностью перевариться. Когда мы едим перед сном, наш организм не может эффективно использовать полученные калории. Вместо того, чтобы тратить энергию на поддержание жизнедеятельности организма, он начинает накапливать ее в виде жировых отложений - это может привести к нарушению пищеварения и ухудшению общего состояния организма", - говорит фельдшер Наталья Балан.