Названы два ключевых правила ходьбы для снижения веса

В ее словах, ключевыми моментами являются интенсивность ходьбы и создание дефицита калорий.

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Согласно Миклас, первое правило — это выбор активной интенсивности ходьбы. Поднимая темп или добавляя нагрузку, например, идя быстрым шагом или преодолевая наклоны, вы сможете сжигать больше калорий.

Второе не менее важное условие — это обеспечение дефицита калорий. По ее мнению, чтобы процесс снижения веса был успешным и заметным, необходимо либо увеличивать физическую активность на 3500 калорий в неделю, либо сокращать потребление калорий на аналогичное количество.

Следуя этим простым правилам, вы можете сделать ходьбу эффективным способом снижения веса.

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