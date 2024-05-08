Как правильно заботиться о здоровья мозга

Путешествие по миру здоровья мозга, на первый взгляд, может быть похоже на расшифровку загадочного инопланетного послания — как узнать, когда мозг нуждается в дополнительной заботе? Легко определить, когда у вас бурчит в животе или кожа становится сухой и покрывается прыщами, но с мозгом все не так очевидно. Рассказываем, на какие симптомы всегда стоит обращать внимание и что, собственно, делать.

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11 признаков того, что вам нужно лучше заботиться о своем мозге

Вы забываете о чем-то чаще, чем вам хотелось бы. Вам трудно принимать решения. Вы не можете полноценно общаться с любимыми людьми. Ваш сон страдает. Вы легко расстраиваетесь. Вы чувствуете себя более чувствительно, чем обычно. Вы падаете духом в полдень и не можете заставить себя работать. У вас низкая мотивация. Думать становится все труднее. Вы не можете сосредоточиться. Вам трудно эффективно справляться со стрессом.

Узнали себя? Наверняка, да — это очень частые ежедневные состояния.

«Работа мозга — это показатель здоровья, поэтому, когда мозг не работает должным образом, первое, что нужно сделать, — это вернуться к основам: что вы едите, как занимаетесь спортом, насколько социально активны и как выполняете жизненные цели», — делится велнес-коуч Людмила Протасова.

Ешьте правильные продукты

Попробуйте добавить в свой рацион больше питательных веществ, поддерживающих работу мозга, — омега−3 жирные кислоты (особенно EPA и DHA), витамины группы B, витамин D и витамин C, — чтобы оптимизировать когнитивные функции и способствовать психическому благополучию.

«Такие продукты, как жирная рыба, листовая зелень, темный шоколад и листовая зелень могут обеспечить вас микроэлементами и фитонутриентами, необходимыми для поддержания здоровья мозга», — объясняет Людмила.

Попробуйте средиземноморскую или окинавскую диеты — жители этих регионов живут долго в здравом уме и трезвой памяти.

Получайте достаточное количество сна

Нашему мозгу тоже нужно время для отдыха и перезарядки. Пока вы спите, ваш мозг восстанавливает свои клетки и обновляет память. Людмила считает сон более даже важным, чем диета, физические упражнения, гидратация и медитация.

Двигайтесь

Совсем не обязательно ставить рекорды. Простой пятиминутный перерыв на растяжку, прыжки или прогулку вокруг дома улучшает здоровье мозга!

«И даже это несколько избыточно: исследование показало, что всего две (!) минуты движения после 30 минут сидения — это все, что нужно, чтобы восстановить насыщение кислородом мозга и донести до его клеток жизненно важные питательные вещества», — уверяет Людмила.

По ее словам, физические упражнения также повышают уровень белка, улучшающего память.

«Когда вы занимаетесь спортом, выделяется нейротрофический фактор мозга, который оказывает восстанавливающее действие на нейроны и улучшает работу серого вещества, а также настроение», — говорит Людмила.

Давайте уму работу

Прямо сейчас стоит начать больше разгадывать головоломки и играть в интеллектуальные игры, читать больше книг и изучать новый язык. Разгадывание кроссвордов и числовых головоломок особенно полезно для пожилых людей, но у всех, кто регулярно думает и узнает новое, улучшается память, мышление и внимание.

Медитируйте

Все мы знаем о невероятной пользе медитации, но эта практика не только помогает успокоиться, но и поддерживает здоровье мозга. Исследование показало, что концентрация серого вещества в мозге увеличивается уже после восьми недель медитации. А гормоны начинают приходить в норму после трех.

Общайтесь с другими людьми

Обретение связи с другими гораздо важнее для долголетия мозга, чем вы думаете.