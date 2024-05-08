Названы вред и польза пищевой соды для организма

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила, что ни один специалист не советует использовать пищевую соду для лечения изжоги, так как этот недуг считается проявлением болезней ЖКТ, требующих комплексного лечения, приводит слова медика «ДокторПитер». По словам Кашух, раствором соды можно применять при болях в горле.

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Сода гасит кислоту в желудке щелочью, но это действие длится недолго, поэтому организм активно вырабатывает соляную кислоту, что может привести к ухудшению изжоги и появлению вздутия, — сказала врач.

Эксперт предупреждает, что концентрированные растворы соды могут вызывать раздражение слизистой оболочки и причинить вред здоровью при неправильном применении. Необходимо быть осторожным при использовании соды в сочетании с лекарствами от инфекций, ВИЧ, нарушений сердечного ритма и других заболеваний. Также следует помнить, что сода может увеличить риск рака в долгосрочной перспективе. Поэтому злоупотреблять ею не стоит.

По словам Кашух, некоторые люди используют раствор соды при болях в горле, и в таких случаях это действительно помогает. Эксперт утверждает, что использование слабого раствора соды для полоскания рта и горла действительно может помочь поддерживать гигиену полости рта и лечить мелкие язвы на слизистой оболочке. Для приготовления такого раствора рекомендуется использовать половину чайной ложки соды на половину стакана теплой воды. Однако такой раствор не имеет преимуществ перед магазинными ополаскивателями.

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