Врач назвала продукты для поддержания иммунитета при майском холоде

Для поддержания нормальной работы организма в майские холода нужно употреблять в пищу вишню, рябину и щавель. Эти и другие продукты назвала в беседе с Life.ru гинеколог, эндокринолог Екатерина Кургускина.

© Lenta.ru

Специалист объяснила, что при холодной погоде человеческий организм нуждается в флавоноидах. Они помогают организму нормально функционировать.

«Основные продукты, богатые флавоноидами, — черноплодная рябина, вишня, черная смородина. Можно приготовить морсы, добавить плоды в чай или приготовить пирог», — советует врач, добавляя, что этими соединениями богат щавель.

Также для организма важны лигнаны — вещества, которые снижают уровень холестирина и нормализуют микрофлору кишечника. Лигнаны содержатся в льняное масло и кунжуте. Кургускина посоветовала добавлять кунжут в выпечку или салаты.

Ранее врач назвала способы укрепить иммунитет и реже простывать. Чтобы реже болеть, терапевт Зои Уильямс призвала не искать специальные продукты для поддержания иммунитета, а есть разнообразную пищу.