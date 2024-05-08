Врачи рекомендуют пить кефир или тан перед сном для предотвращения похмелья

Главный врач Клинической больницы им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова заявила, что для предотвращения похмелья перед сном стоит выпить стакан кефира или тана. Содержащаяся в них аминокислота триптофан способна уменьшить головную боль, тошноту и жажду. Об этом врач рассказала с беседе с «Газета.Ru».

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Кроме того, после употребления алкогольных напитков пользу организму принесут продукты с высоким содержанием витаминов группы В, калия, магния, цинка и витамина С. Чтобы привести организм в норму можно включить в свой рацион бананы, авокадо, орехи, яйца, морепродукты и зеленые овощи. Для восстановления электролитного баланса необходимо употреблять большое количество жидкости, например зеленый чай или воду с лимоном.

Чтобы избежать сильного похмелья на утро, врач рекомендует во время употребления алкоголя не отказываться от закусок, а также не смешивать различные напитки. Предпочтение стоит отдавать некрепкому алкоголю, например вину или пиву. При покупке напитков стоит учитывать качество продукции.

Ранее врачи из отделения челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ вернули пациентке способность жевать. Они провели 12-часовую операцию женщине с ревматоидным артритом.