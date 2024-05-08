Врач объяснила, нужно ли летом пить витамины

Лето - пора клубники, свежих ягод и фруктов. Много солнца и хорошего настроения. Зачем в эту пору пить витамины из аптеки? Об этом aif.ru рассказывает врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Евгения Паршина.

© Unsplash

Например, витамин D многие специалисты рекомендуют принимать круглый год. Оказывается, чтобы получить необходимую дозу в 1000-2000 МЕ, нужно находиться на солнце в самый пик его активности под прямыми солнечными лучами не менее 20 минут. А против этого всегда восстают онкологи-дерматологи.

Иммунолог рекомендует сдать анализ на содержание витамина в организме. Это и позволит понять, нужно ли принимать витамин дополнительно.

Также востребован летом и витамин Е, хороший антиоксидант, влияющий на красоту и здоровья кожи и волос, и витамин А, от которого зависит упругость кожи, обновление и регуляция пигментации кожи.

Летом возможно естественное восполнение запасов витамина С, ведь он содержится во многих ягодах и фруктах, которых сейчас в изобилии. Но если вы едите их нечасто, то нужно стараться добавлять в свой рацион шиповник или готовые аптечные формы.

Актуальны в любой сезон омега-3 - полиненасыщенные жирные кислоты, витамин В12 и препараты железа. Их следует добавлять тем, кто мало ест морскую рыбу, а также отказался от мяса.