Исследование показало, действительно ли вегетарианство продлевает жизнь

Исследования показывают, что вегетарианство действительно способно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Но вот продлить жизнь — вряд ли может. «Клопс» выяснил у калининградских врачей, к каким последствиям приводит полный отказ от мяса.

© Unsplash

Первое, о чём предупредили специалисты — вегетарианство может вызвать анемию и нездоровую потерю веса. Для нормального функционирования организма в рационе должен присутствовать животный белок. Особенно это касается пожилых людей.

«Для человека очень важен витамин В12, а он содержится только в продуктах животного происхождения. Дефицит важных микроэлементов может привести к серьёзным последствиям для здоровья», — подчеркнула терапевт, диетолог Наталья Калина.

Из-за строгих диет и скудного питания запасы В12 могут полностью исчерпаться, поддержала коллегу терапевт Екатерина Моисеева. Это чревато ухудшением памяти, нарушением работы нервной системы. Часто при дефиците витамина пациенты ощущают одышку, мышечные спазмы, проблемы с ЖКТ.

Особенно опасно полностью исключать мясо из рациона детей, предупреждают врачи. Важные аминокислоты содержатся именно в животном белке, в растительной пище идентичных веществ не существует.

«Ребёнок должен получать соответствующее количество белков, жиров и углеводов. Иначе мы получим отставание в физическом и умственном развитии, а также нарушение обмена веществ», — предупредила педиатр Наталья Коновалова.

С ней согласна и Наталья Калина:

«Растущему организму требуется строительный материал в виде белка. Ограничение может привести к задержке психического развития».

Отказ от продуктов животного происхождения должен быть оправдан. Например, если это связано с какими-либо заболеваниями. По собственной воле исключать из рациона мясо точно не стоит, подчеркнули специалисты.

В семье сыроедов от истощения умер ребёнок.