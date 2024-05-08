Диетолог назвал алкоголь, которым лучше запивать шашлык

Диетолог Морозов назвал алкоголь, которым лучше запивать шашлык
По словам диетолога, врача-гастроэнтеролога Сергея Морозова, не всякий алкоголь подходит для запивания шашлыка. Также важно знать меру при совместном употреблении жареного мяса и спиртного, утверждает врач.
Так, по словам Морозова, шашлык лучше всего запивать красным сухим вином. Но при этом норма не должна превышать 150-300 мл напитка.
Что касается крепких напитков – нормой считается 50-100 мл.
Морозов напомнил, что польза красного вина уже не раз доказана учеными. Оно снижает риск развития болезней сердца и увеличивает продолжительность жизни.
Помимо всего прочего вино помогает быстрее переварить жареное мясо. Это объясняется содержанием в винограде органических кислот.
Зато запивать шашлыки пивом, настойками, ликером не стоит, уверяет врач. Категорически не подходят к шашлыку всевозможные коктейли на основе спиртного.
«В такие напитки производитель может добавить химические вещества, негативно влияющие на здоровье. Состав их в принципе сомнителен, поэтому не стоит мешать их с шашлыками», - заявил Морозов в разговоре с «АИФ».
Ранее врач назвала дозу алкоголя, который вызовет острый панкреатит, если его принимать вместе с шашлыками, содержащими канцерогены. Также гастроэнтеролог компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова поделилась своими рекомендациями по приготовлению шашлыка.