Диетолог поделилась, к чему может привести интервальное голодание

Этот день посвящен популяризации здорового образа жизни и борьбе с нездоровыми концепциями похудения, которые могут нанести вред здоровью и самооценке человека. Большинство диетологов подчеркивают, что диета не должна быть основана на жестких ограничениях.

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Важно ориентироваться на выбор вкусной, питательной и полноценной пищи, заявила врач-диетолог Наталья Павлюк в интервью «Радио 1», пояснив, что существуют разные подходы к питанию.

Часто люди, завершив диету, возвращаются к своему прежнему весу. Причина в том, что диеты не меняют пищевые привычки человека.

Как только ограничения снимаются, он возвращается к прежнему режиму питания и набирает вес обратно. Избыток калорий – главная причина набора веса.

У каждого человека свой «предел» калорийности, при котором он начинает полнеть, говорит специалист.

Интервальное голодание, популярное в последнее время, не является универсальным методом похудения. Оно может привести к проблемам с ЖКТ и образованию камней в желчном пузыре, отмечает Павлюк.

В результате, для составления индивидуального плана питания необходимо обратиться к нутрициологу или диетологу, но общие рекомендации здесь состоят в том, что должны быть три основных приема пищи и несколько перекусов.

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